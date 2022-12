Giappone-Cina: ambasciatore a Tokyo Kong, visita Xi "inestimabile" per relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping in Giappone, se si concretizzasse, sarebbe di "inestimabile" valore per le relazioni bilaterali tra le due maggiori potenze asiatiche. Lo ha dichiarato in una intervista all'agenzia di stampa "Kyodo" l'ambasciatore della Cina a Tokyo, Kong Xuanyou. L'ambasciatore ha affermato che la Cina attribuisce grande importanza agli scambi "a livello di leader" col Giappone, due settimane dopo il primo faccia a faccia tra Xi e il primo ministro giapponese Fumio Kishida avvenuto a Bangkok, a margine degli incontri della Cooperazione economica Asia-Pacifico. Durante l'intervista, coincisa con un'ondata di proteste scatenate in Cina dalle drastiche misure di controllo della pandemia di coronavirus, Kong ha previsto un graduale allentamento delle restrizioni da parte delle autorità cinesi, a beneficio degli scambi tra persone tra i due Paesi. Xi avrebbe dovuto visitare il Giappone come ospite di Stato nella primavera del 2020, incontrando l'imperatore Naruhito e l'allora primo ministro Shinzo Abe, assassinato lo scorso luglio. La visita di Stato è stata però rinviata e poi congelata a causa della pandemia prima, e poi del clima di crescente tensione regionale. (segue) (Git)