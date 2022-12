Giappone-Cina: ambasciatore a Tokyo Kong, visita Xi "inestimabile" per relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Cina e Giappone si sono incontrati per la prima volta da tre anni a questa parte il 18 novembre scorso, alla vigilia del vertice Apec di Bangkok. Il confronto è giunto in un momento di tensione tra i due Paesi: lo scorso agosto, quando Pechino ha organizzato intense esercitazioni a fuoco vivo intorno a Taiwan in risposta alla visita sull’isola della presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, cinque missili sono caduti nella Zona esclusiva economica di Tokyo. L’incidente non ha avuto strascichi sul piano militare, ma ha acuito le frizioni diplomatiche tra i due Paesi, già alte a causa della disputa territoriale sulle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina) e per il sempre più evidente allineamento del Giappone alla rete di alleanze degli Stati Uniti nella regione. (segue) (Git)