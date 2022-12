Giappone-Cina: ambasciatore a Tokyo Kong, visita Xi "inestimabile" per relazioni bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciononostante, come quello con Biden di lunedì 14 novembre a Bali, anche l’incontro di Xi con Kishida sembra essere stato improntato al disgelo. "Il mondo sta entrando in un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti. Cina e Giappone sono Paesi importanti per l'Asia e per il mondo, hanno molti interessi comuni e margine di cooperazione. L'importanza delle relazioni bilaterali non è cambiata e non cambierà", ha detto Xi nell’occasione. "Il Giappone ha posto nuovamente l'accento sull'importanza di mantenere l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto nel contesto delle importanti sfide poste dalla situazione internazionale", ha detto Kishida, riferendosi in particolare alla "conservazione dell'ordine internazionale" nel Sud del mondo. "Abbiamo concordato di mantenere una comunicazione stabile a tutti i livelli, e di coordinarci per la visita in Cina del ministro degli Esteri (Yoshimasa) Hayashi, che è stato invitato dalla controparte cinese", ha riferito il capo del governo di Tokyo, aggiungendo d'aver chiesto a Xi Jinping l'immediata rimozione delle restrizioni all'esportazione di prodotti alimentari giapponesi verso la Cina, introdotte a seguito del disastro di Fukushima del 2011. (Git)