Ucraina: Zelensky, impediremo attività dellle organizzazioni religiose affiliate alla Russia

- Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa ucraino ha incaricato il governo di presentare alla Verkhovna Rada (il Parlamento monocamerale di Kiev) un progetto di legge per impedire alle organizzazioni religiose affiliate ai centri di influenza della Federazione Russa di operare in Ucraina. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio sui suoi profili social, spiegando che durante la riunione è stata concordata anche la necessità di garantire "il rispetto delle condizioni di utilizzo da parte delle organizzazioni religiose della proprietà situata sul territorio della Riserva storica e culturale nazionale di Kiev-Pechersk". "Tutti gli organismi responsabili di garantire la sicurezza nazionale dovrebbero intensificare le misure per identificare e contrastare le attività sovversive dei servizi speciali russi nell'ambiente religioso dell'Ucraina", ha aggiunto Zelensky, secondo cui dovrebbero essere applicate delle sanzioni specifiche. "Dobbiamo elevare lo status e rafforzare le capacità del Servizio statale per l'etnopolitica e la libertà di coscienza. Questa struttura sarà riformata, il che le consentirà di proteggere realmente i diritti e gli interessi legittimi degli ucraini e dello Stato. Con queste e altre decisioni garantiamo l'indipendenza spirituale dell'Ucraina", ha concluso il presidente. (Kiu)