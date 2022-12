Legge Bilancio: Calenda, non faccio buon samaritano, voglio mio partito arrivi a 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Non faccio come il buon samaritano, voglio che il mio partito arrivi al 20 per cento perché applica un modo di fare politica serio e che dunque venga premiato dagli elettori”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai 1. Per fare questo, ha proseguito, “faccio un’opposizione che è corrispondente al mio progetto, che è un progetto di centro riformista che non si pone come estremista rispetto all’avversario politico”. “Della finanziaria – ha concluso – non condivido il 75 per cento”. (Rin)