Governo: via libera Cdm a dl tutela interesse nazionale settori produttivi strategici (2)

- Il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'intera disposizione ha carattere temporaneo, con validità sino al 30 giugno 2023. Sono poi introdotte misure economiche connesse all'esercizio del golden power. In particolare, si determinano le procedure con le quali vengono attivate misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cdp) e al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l'innovazione (ministero delle Imprese e del Made in Italy). In sostanza, a fronte di provvedimenti inibenti ai fini della sicurezza nazionale esercitati con il golden power, vengono previsti immediati interventi compensativi a sostegno delle imprese destinatarie di tali provvedimenti, ove le stesse ne facciano richiesta. (Com)