Ue: Cdm approva disegni legge per protezione investimenti Singapore e Vietnam

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti accordi internazionali, relativi alla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica di Singapore e la Repubblica Socialista del Vietnam. Entrambi gli accordi sono volti ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti e specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale e a garantire agli investitori dell'UE un trattamento giusto ed equo e la non discriminazione rispetto ad investimenti degli altri due Stati in condizioni analoghe. Inoltre, gli accordi incorporano il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'UE, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc per gli investimenti chiamato a giudicare sulle possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'accordo e i governi dell'altra parte (Investment Court System-Ics) in sostituzione del meccanismo tradizionale Isds (Investor-State dispute settlement). È quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. (Com)