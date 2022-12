Governo: via libera Cdm a anticipazione somme a Calabria a titolo di finanziamento Servizio sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, alla luce del superamento della verifica degli adempimenti della Regione Calabria per l'anno 2018, ha deliberato l'autorizzazione all'anticipazione di somme in favore della Regione, a valere sulle spettanze residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, fino a tutto l'anno 2018 compreso, per un importo di 96,9 milioni di euro, fatte salve eventuali necessarie compensazioni. È quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. (Com)