Regno Unito: Royal Mail denuncia violenze dei lavoratori in sciopero

- Royal Mail, l'operatore postale britannico, ha accusato il personale in sciopero di aggressione e intimidazione contro i lavoratori che hanno deciso di non aderire alle manifestazioni di protesta. Secondo quanto riferito da una nota di Royal Mail, una persona sarebbe stata colpita con una testata mentre alcuni dipendenti sono stati seguiti e filmati mentre superavano il picchetto di protesta per accedere regolarmente al posto di lavoro. L'azienda sta ora fornendo sicurezza nei luoghi dove sono stati identificati questi episodi di violenza e intimidazioni per garantire la sicurezza dei 10 mila dipendenti che hanno scelto di lavorare nelle ultime due giornate di scioperi. Secondo la direzione di Royal Mail, 35 presunti reati sono stati denunciati alla polizia, mentre 20 rappresentanti del sindacato Communication Workers Union (Cwu) sono stati sospesi. In una lettera a Dave Ward, segretario generale del sindacato, Royal Mail ha esortato a "porre fine al modello di comportamenti del tutto inaccettabili nei picchetti in corso in tutto il Paese, compresi molti incidenti legati ai rappresentanti della Cwu". Secondo l'operatore postale, la Cwu sinora ha ignorato gli avvertimenti in sette occasioni in cui è stato riscontrato un comportamento inaccettabile e ha affermato che gli incidenti stanno diventando sempre più gravi. (Rel)