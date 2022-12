Governo: Cdm conferisce cittadinanza a console El Mabruk e a El Aoudi per atto eroico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali: al Sig. Hussein Elmabruk Abubakr El Mabruk, già Console Onorario d'Italia a Tobruk, per l'instancabile impegno professionale e umano con cui ha collaborato con le istituzioni italiane nel fornire aiuto alla popolazione libica; al Sig. Mustapha El Aoudi, in considerazione dell'atto eroico di cui si è reso protagonista, intervenendo in difesa di una dottoressa, aggredita all'esterno dell'ospedale presso il quale prestava servizio, consentendo l'arresto dell'aggressore. È quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri. (Com)