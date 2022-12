Regno Unito: Royal Navy acquisterà sottomarino senza pilota per proteggere infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Royal Navy, la marina militare del Regno Unito, acquisterà un sommergibile, noto come Cetus, delle dimensioni di un autobus a due piani per proteggere i cavi sottomarini. Il natante, in grado di resistere a pressioni a profondità estreme, sarà il primo sottomarino senza equipaggio della flotta britannica. Con un costo di 15,4 milioni di sterline (17,9 milioi di euro), il Cetus prende il nome dal mitologico mostro marino ucciso da Perseo. L'ammiraglio Ben Key, il comandante della marina, ha detto che questo mezzo avrebbe aiutato il Regno Unito a "dominare lo spazio di battaglia sottomarino". Il sottomarino è alimentato a batteria e sarà in grado di coprire una distanza sino a mille miglia in una singola missione. E' stato acquistato per rafforzare la capacità della marina di proteggere le infrastrutture sottomarine e sarà consegnato alle forze armate entro due anni. La notizia giunge in una fase in cui è sempre maggiore la necessità di garantire la sicurezza di cavi sottomarini e condotte che attraversano i fondali oceanici. (Rel)