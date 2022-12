Cuba-Cina: L'Avana dichiara lutto nazionale per la scomparsa di Jiang Zemin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Cuba ha dichiarato lutto nazionale per la scomparsa di Jiang Zemin, presidente della Cina dal 1993 al 2003. Lo si legge in una nota diffusa dal governo in cui si manifesta l'intenzione di rendere omaggio all'ex leader cinese insignito dell'Ordine di Josà Marti, il più alto riconoscimento dell'amministrazione cubana. La bandiera cubana sventolerà a mezz'asta negli edifici istituzionali e nelle caserme. Jiang, affetto da leucemia e da insufficienza multiorgano, è deceduto ieri a Shanghai all'età di 96 anni. A darne annuncio è stato il Partito comunista cinese con un messaggio diffuso sugli organi di stampa nazionali. Il governo di Cuba ha sottolineato che l'ex presidente ha lavorato per rafforzare i legami tra le due nazioni, ricordando la sua visita nell'isola nel 1993, quando la nazione caraibica stava affrontando gli effetti dell'intensificarsi dell'embargo imposto dagli Stati Uniti. (Mec)