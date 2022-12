Regno Unito: ricollocati solo 4 afgani fuggiti dopo conquista di Kabul da parte dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla caduta di Kabul nelle mani dei talebani, avvenuta il 15 agosto del 2021, solo quattro rifugiati afgani sono stati ricollocati in Regno Unito. E' quanto emerge dai dati del ministero dell'Interno britannico. Annunciato lo scorso agosto, il programma di reinsediamento dei cittadini afgani (Acrs) mirava a ricollocare 5 mila persone nel primo anno e sino a 20 mila nei successivi cinque. Ma mentre ai 6.314 rifugiati che si trovavano già nel Regno Unito è stato concesso un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, solo quattro persone fuggite dall'Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani sono state ricollocate. Gli enti di beneficenza hanno condannato il governo per "aver abbandonato il popolo afgano" e aver chiuso di fatto qualsiasi rotta sicura verso il Regno Unito per coloro che sono a rischio all'estero. La campagna Refugees Welcome promossa dal quotidiano "Independent" ha chiesto al governo di fare di più per rendere il Regno Unito un rifugio per i rifugiati. Dal ministero dell'Interno fanno che la situazione è "complessa e presenta sfide significative". A febbraio è emerso che circa 6.500 dei posti erano già stati assegnati agli afgani evacuati durante Pitting, l'operazione militare del Regno Unito a seguito dell'offensiva talebana dell'agosto 2021. (Rel)