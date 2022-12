Usa: Casa Bianca, bene decisione Corte suprema su cancellazione debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti accoglie positivamente la recente decisione della Corte suprema, che ha accettato di prendere in carico il caso relativo al piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco, precedentemente bloccato da una serie di cause legali. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Il programma che abbiamo preparato aiuterà 40 milioni di cittadini a sostenere il debito che hanno contratto per concludere gli studi, andando avanti con le proprie vite”, ha detto. (Was)