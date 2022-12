Governo: via libera Cdm a dl tutela interesse nazionale settori produttivi strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Il provvedimento - si legge nel comunicato stampa del Cdm - interviene, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo, presso le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva. A tal fine vengono definite le procedure di amministrazione temporanea delle suddette imprese, su istanza delle stesse o anche in assenza di istanza, in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto interministeriale (ministero delle Imprese e del Made in Italy, ministero dell'Economia e delle finanze, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica). (segue) (Com)