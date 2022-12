Libano: Usa sanzionano individui e società legati a Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni nei confronti di due individui e due società di base in Libano per il loro ruolo nella fornitura di servizi finanziari al movimento sciita libanese Hezbollah. Sanzionato anche un terzo individuo con l’accusa di facilitare la fornitura di armi al movimento. I facilitatori finanziari e le società collegate, si legge in una nota del dipartimento di stato, gestiscono e abilitano l'apparato finanziario globale di Hezbollah che opera in tutto il Libano, tra cui Al-Qard Al-Hassan (Aqah) e l'Unità finanziaria centrale di Hezbollah. L’Aqah, sanzionata dagli Usa, è l'istituzione finanziaria di Hezbollah che sovrintende al bilancio del gruppo all'interno del Consiglio esecutivo di Hezbollah sotto la direzione del suo leader, Hassan Nasrallah. (Was)