Ue: Cdm approva decreto legislativo su protezione dei consumatori (2)

- Nel decreto si integra l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli con quelle di: mancata chiara indicazione di annunci pubblicitari a pagamento per ottenere una classificazione migliore dei prodotti; rivendita di biglietti per eventi acquistati utilizzando strumenti automatizzati; utilizzo di recensioni del prodotto false o senza averne verificata l'autenticità. Con riguardo al regime sanzionatorio: si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in caso di pratica commerciale scorretta; in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da autorità europee, la sanzione è pari al 4 per cento del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro). (segue) (Rin)