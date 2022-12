Usa: Biden ringrazia Congresso per approvazione accordo ferrovie, evitate conseguenze devastanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato i democratici e i repubblicani al Congresso per avere approvato velocemente la proposta di legge tesa ad evitare uno sciopero delle ferrovie a livello nazionale, dopo il passaggio del testo al Senato. In una nota, Biden ha sottolineato che l’azione del Congresso “ha evitato una serie di conseguenze devastanti per l’economia nazionale, in vista delle vacanze natalizie”. Il presidente Usa ha ribadito che “in molti, come me, erano riluttanti a scavalcare i sindacati nel legittimo processo di ratifica” dell’accordo raggiunto a settembre, ma “in questo caso, le conseguenze per le famiglie e le comunità sarebbero state troppo drastiche per essere ignorate”. (Was)