Governo: Cdm esamina 20 leggi regioni e province, non ne impugna nessuna

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito giovedì primo dicembre 2022, alle ore 19:55 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato 20 leggi delle regioni e delle province autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Marche n. 23 del 06/10/2022 "Celebrazioni dell'anniversario della Battaglia del Pian Perduto."; la legge della Regione Molise n. 21 del 07/10/2022 "Disciplina del terzo settore"; la legge della Regione Molise n. 22 del 13/10/2022 "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2022, n. 20 (Disciplina delle associazioni Pro Loco)"; la legge della Regione Sardegna n. 15 del 13/10/2022 "Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006"; la legge della Regione Sardegna n. 17 del 13/10/2022 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta"; la legge della Regione Toscana n. 33 del 11/10/2022 "Disposizioni di sostegno al settore termale. Modifiche alla l.r. 38/2004"; la legge della Regione Umbria n. 15 del 14/10/2022 "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2021"; la legge della Regione Umbria n. 16 del 14/10/2022 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 15 del 20/10/2022 "Partecipazione all'Associazione "European Chemical Regions Network"; la legge della Regione Calabria n. 32 del 21/10/2022 "Norme in materia di servizio idrico integrato"; la legge della Regione Calabria n. 34 del 21/10/2022 "Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, n. 66 e 16 maggio 2013, n. 25"; la legge della Regione Calabria n. 36 del 21/10/2022 "Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 (disposizioni sulla partecipazione della regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)"; la legge della Regione Campania n. 14 del 21/10/2022 "Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 21/10/2022 "Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024"; la legge della Regione Lombardia n. 19 del 21/10/2022 "Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007"; la legge della Regione Lombardia n. 21 del 21/10/2022 "Istituzione del comune di Bardello con Malgesso e Bregano mediante fusione dei comuni di Bardello, Malgesso e Bregano, in provincia di Varese"; la legge della Regione Puglia n. 21 del 24/10/2022 "XI legislatura - 11° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022"; la legge della Regione Puglia n. 22 del 24/10/2022 "Modifica alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)"; la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 6 del 25/10/2022 "Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 25/10/2022 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35". Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare parzialmente all'impugnativa della legge della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 22 dicembre 2021, "Disposizioni pe per la formazione del bilancio annuale e pluriennale. Legge di stabilità regionale per il triennio 2022-2024. Modificazioni di leggi regionali", in quanto la Regione ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate alcune censure di illegittimità. (Com)