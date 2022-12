Usa: tribunale, ex consiglieri legali di Trump dovranno testimoniare di nuovo su elezioni 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale ha ordinato ai consiglieri legali della Casa Bianca all’epoca della presidenza di Donald Trump di testimoniare nuovamente di fronte al gran giurì che sta indagando sul tentativo di rovesciare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che il tribunale ha così respinto il privilegio esecutivo invocato da Trump per impedire ai suoi ex consiglieri di testimoniare. L’ex consigliere legale della Casa Bianca, Pat Cipollone, ha già testimoniato a settembre insieme a Patrick Philbin, che all’epoca era il suo vice, nel quadro delle indagini del dipartimento della Giustizia. All’epoca, i due non hanno risposto ad alcune delle domande avanzate dal gran giurì, invocando il privilegio esecutivo. (Was)