Usa: tribunale blocca la perizia indipendente sui documenti sequestrati a Mar-a-Lago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello federale ha bloccato la perizia indipendente che il giudice Raymond Dearie ha condotto finora sui documenti sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) alla residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso agosto. Nella sentenza, il tribunale ha contestato la perizia indipendente disposta a suo tempo dalla giudice Aileen Cannon, su richiesta di Trump, per esaminare i circa 13 mila documenti sequestrati lo scorso 8 agosto nella villa di Mar-a-Lago, alla ricerca di materiali soggetti al privilegio esecutivo e quindi non considerabili nel quadro delle indagini del dipartimento della Giustizia sui documenti classificati che Trump ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. Stando agli atti giudiziari, ci sarebbero almeno un centinaio di documenti segreti e classificati. La giudice Cannon, dopo aver contestato una richiesta del dipartimento della Giustizia, secondo il quale Trump non potrebbe invocare il privilegio esecutivo alla scadenza del suo mandato presidenziale, ha nominato Dearie per eseguire la perizia. La Corte d’appello dell’undicesimo circuito giudiziario degli Stati Uniti, tuttavia, ha affermato nella sentenza che la nomina del perito speciale rappresenta “un precedente rischioso: consentire ad una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di perquisizione di andare in tribunale e richiedere una perizia esterna che potrebbe interferire con le indagini del governo”. (Was)