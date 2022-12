Usa: SpaceX ottiene via libera a lanciare 7.500 nuovi satelliti per la rete Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione federale degli Stati Uniti per le comunicazioni (Fcc) ha autorizzato SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, a lanciare 7.500 satelliti di nuova generazione nell’ambito della rete Starlink. La decisione, si legge in una nota della commissione, consentirà a SpaceX di avviare il lancio dei satelliti Starlink di nuova generazione. La richiesta iniziale avanzata dalla società di Elon Musk, che in passato ha chiesto l’autorizzazione a lanciare quasi 30 mila satelliti, non è stata accolta a causa “di alcune preoccupazioni relative alla possibilità di detriti e alla sicurezza spaziale”. Inoltre, la commissione ha chiesto a SpaceX di coordinarsi con gli altri operatori che gestiscono reti satellitari nell’orbita terrestre, oltre che con la Nasa. (Was)