Kosovo: Osmani convoca elezioni per le province del nord di Zvecan e Leposavic il 25 dicembre

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha fissato per il 25 dicembre le elezioni anticipate per le province di Zvecan e Leposavic nel nord del Kosovo. "Dopo la decisione presa dal governo del Kosovo sullo scioglimento delle municipalità di Zvecan e Leposavic e dopo le consultazioni con i partiti politici, e tenendo conto del tempo sufficiente per la Commissione elettorale centrale per svolgere l'organizzazione e corretto svolgimento delle elezioni, la presidente della Repubblica del Kosovo Vjosa Osmani, in ottemperanza ai limiti di tempo e alle imposizioni legali, ha fissato il 25 dicembre come data anticipata delle elezioni a Zvecan e Leposavic", si legge in una nota della presidenza koosvara.(Alt)