Serbia: Brnabic, adesione a Ue è priorità ma contraddittorie raccomandazioni Parlamento europeo

- L'adesione della Serbia all'Unione europea è la priorità strategica assoluta di Belgrado, ma le raccomandazioni del Parlamento europeo sono contraddittorie in termini di valore. Lo ha detto la premier serba Ana Brnabic, dopo l'incontro con gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione europea di oggi a Belgrado. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Una raccomandazione del Parlamento è che la Serbia non potrà diventare membro dell'Ue se non introdurrà le sanzioni contro la Russia, che ha minacciato l'integrità territoriale dell'Ucraina. Un'altra raccomandazione è che la Serbia potrà continuare il suo cammino europeo se rinuncia alla sua integrità territoriale", ha detto Brnabic, riferendosi alla questione del Kosovo, e valutando che queste due cose "sono in contraddizione". (segue) (Seb)