Kosovo-Spagna: Kurti, “rammaricato” per mancato riconoscimento da parte di Madrid

- Il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha espresso “rammarico” per il mancato riconoscimento del Kosovo da parte della Spagna. Kurti, che ha preso parte a Madrid al congresso dell’Internazionale socialista, ha aggiunto che “non c'è alcuna somiglianza” tra il caso del Kosovo e quello della Catalogna. In Spagna, ha osservato, “esiste la preoccupazione” che l'indipendenza del Kosovo possa diventare un precedente per “alcune province spagnole” che vogliono separarsi. Kurti ha detto a tale proposito che “non gli è chiaro dove si possa trovare la somiglianza”.(Alt)