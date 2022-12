Serbia: Vucic, nella settimana appena trascorsa siamo riusciti a mantenere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Serbia “sono riuscite a mantenere la pace” nel corso della settimana appena terminata. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un messaggio pubblicato su Instagram. “Sono orgoglioso del fatto che siamo riusciti a preservare la pace nella settimana alle nostre spalle”, ha detto Vucic ringraziando in particolare la popolazione serba che vive in Kosovo. "Sono particolarmente grato alla nostra gente del Kosovo e Metohija per aver dimostrato che, dopo decenni di terrore, stanno ancora combattendo per il loro focolare, per i bambini, per il nostro futuro”, ha scritto Vucic. In questo modo il capo dello Stato ha fatto riferimento alle misure concordate fra Belgrado e Pristina per allentare le tensioni scaturite dai nuovi provvedimenti kosovari sulle targhe automobilistiche.(Seb)