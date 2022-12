Montenegro: Commissione Ue, pacchetto aiuti non appena von der Leyen visiterà Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea annuncerà il pacchetto di sostegno energetico previsto per il Montenegro non appena la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, visiterà il Paese. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero Hernandez, ripresa dalla stampa locale. "Nel caso del Montenegro, purtroppo von der Leyen non è stata in grado di andarci a causa del maltempo, ma speriamo di programmare presto una nuova visita e annunciare il sostegno bilaterale", ha dichiarato Pisonero. Durante il suo tour nei Balcani occidentali dello scorso ottobre, la presidente Ursula von der Leyen ha promesso aiuti immediati per tutti i Paesi della regione: l'Albania riceverà 80 milioni di euro, la Bosnia Erzegovina 70 milioni, il Kosovo 75 milioni, la Macedonia del Nord 80 milioni e la Serbia 165 milioni di euro. L'importo esatto destinato al Montenegro come parte del pacchetto sarà quindi annunciato durante la prossima visita della presidente della Commissione europea. (Seb)