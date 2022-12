Serbia: premier Brnabic, non abbiamo accettato proposta franco-tedesca sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha ribadito che "nuove proposte per il Kosovo non potranno essere discusse fino a quando non saranno attuati gli accordi già raggiunti, cioè l'Accordo di Bruxelles e la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". La premier ha così smentito le affermazioni del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ieri si era detto invece "contento" che fosse stata accettata la proposta franco-tedesca come nuovo quadro di dialogo tra Belgrado e Pristina. "Pristina deve cominciare a costituire l'Associazione dei comuni serbi, come punto di partenza. In secondo luogo, se l'Accordo non viene attuato e Pristina non adempie ai propri obblighi derivanti da tale intesa, non so chi garantirà qualsiasi altro accordo", ha detto Brnabic. "La cosa più importante", ha aggiunto, "è che lavoriamo su ciò che è stato concordato e che Pristina inizi finalmente a istituire la Zso, così i serbi torneranno a partecipare al lavoro delle istituzioni e avremo ulteriore stabilità e spazio per discutere alcune altre proposte e continuare il dialogo", ha ribadito la premier serba. Durante la visita di ieri a Skopje, il presidente tedesco si era detto "contento perché la proposta franco-tedesca ha ormai avuto successo e viene accettata dalle due parti". (Seb)