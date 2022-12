Kosovo: ambasciatori Ue approvano liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione europea a Bruxelles hanno approvato l'abolizione del regime dei visti per il Kosovo. Secondo una nota di Bruxelles, il testo approvato prevede la liberalizzazione a partire dal primo gennaio 2024 “al più tardi”. “Oggi abbiamo compiuto un passo importante verso l'esenzione dei visti per il Kosovo e speriamo di raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento europeo per trasformare questa promessa in realtà”, hanno dichiarato dal Consiglio Ue secondo quanto riferisce la stampa balcanica. “La liberalizzazione del regime dei visti è stata resa possibile dagli sforzi del Kosovo per rafforzare il controllo delle frontiere, la gestione della migrazione e la sicurezza, e crediamo che questa buona cooperazione non potrà che rafforzarsi in futuro”, ha affermato il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky, che rappresenta il Paese che detiene la presidenza Ue di turno. Secondo la bozza approvata i titolari di passaporti del Kosovo potranno viaggiare nell'Ue senza visto per un periodo di 90 giorni.(Beb)