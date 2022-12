Processo vaticano: legali Becciu, macchinazioni ai danni del cardinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legali del cardinale Angelo Becciu sono tornati a farsi sentire al termine della 40ma udienza del processo vaticano che vede il porporato tra gli imputati. "Oggi, a conclusione dell'esame di Monsignor Perlasca in aula, si è avuta la prova che quando il Cardinale Becciu, nel luglio 2021, non appena conosciute le accuse, evocava oscure macchinazioni in suo danno, affermava la verità", hanno dichiarato i difensori Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo in una nota dopo l'interrogatorio del teste chiave monsignor Perlasca. Secondo i legali, Perlasca avrebbe "confessato di aver confezionato il memoriale d'accusa, poi consegnato ai magistrati e che diede avvio alle indagini a carico del Cardinale, con l'aiuto di due signore, una delle quali si faceva passare addirittura per anziano magistrato in grado di orientare le indagini. Perlasca, mosso da risentimento, venne portato a credere, contrariamente al vero, che il Cardinale aveva reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, tanto da determinarlo a questa incredibile iniziativa, in danno della verità, della genuinità dell'indagine e dell'onorabilità di Sua Eminenza". I difensori di Becciu anche parlato anche di "un quadro sconcertante di falsità e menzogne, talvolta davvero surreali, ai danni del Cardinale, al solo fine di coinvolgerlo a tutti i costi nell'indagine". Infine, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo dalle parole del Cardinale Cantoni, si evincerebbe "l'assoluta inesistenza dell'ipotesi di subornazione ai danni di Monsignor Perlasca". (Civ)