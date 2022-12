Brasile: bilancia commerciale, surplus da 6,6 miliardi di dollari a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un surplus di 6,6 miliardi di dollari a ottobre 2022. Lo riferisce il dipartimento per il commercio estero del ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del migliore risultato delle serie storiche iniziate nel 1989. Il risultato mostra una crescita del 709 per cento su anno. A ottobre 2021 la bilancia commerciale aveva infatti chiuso in deficit di 1,1 miliardi di dollari. A settembre 2022 la bilancia commerciale aveva chiuso in positivo per 4 miliardi di dollari. Il mese scorso le esportazioni hanno raggiunto un volume di 28,1 miliardi di dollari (+30,5 per cento su anno). Le importazioni hanno raggiunto un volume di 21,4 miliardi di dollari (-5,5 per cento su anno) Nei primi dieci mesi dell'anno la bilancia commerciale accumula un saldo positivo di 58 miliardi di dollari, in crescita dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. (Brb)