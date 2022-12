Germania: “Der Spiegel”, gli F35A costeranno 9,99 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, come nota “Der Spiegel”, i costi degli F35A rischiano di aumentare. Il ministero delle Finanze tedesco precisa, infatti, che le suo stime di prezzo si basano su “proiezioni conservatrici” e sono “soggette ad adattamento”. Inoltre, il dicastero sottolinea che “vi sono dei rischi, come per tutti i contratti”, legati per esempio al diritto dell'Ue. Per il ministero della Difesa tedesco, una “tempestiva realizzazione dell'infrastruttura specifica del sistema d'arma entro il 2026” è un “obiettivo altamente ambizioso”. Pertanto, devono essere presi in considerazioni “ritardi e ulteriori esigenze finanziarie fino al completamento dell'infrastruttura”. Il riferimento è alla base di Buechel, dove dovranno essere investiti 500 milioni di euro. Per il dicastero, vi è anche il rischio che non sia possibile ottenere una tempestiva approvazione dei permessi di volo per gli F35A in Germania. Si deve, infine, tenere in consdierazione che il caccia di Lockheed Martin non soddisfa “attualmente” tutti i requisiti delle apparecchiature di controllo “per il volo strumentale”, né sarà in grado di adempiervi “per un futuro prevedibile”. (Geb)