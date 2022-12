Brasile: Lula incontra i sindacati, il Paese "ha bisogno di essere ricostruito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile "ha bisogno di essere ricostruito" in molti settori e c'è bisogno di dedicare il massimo impegno per recuperare posti di lavoro e attrarre investimenti. Lo ha detto il presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva, durante un incontro con i rappresentanti di 22 sindacati brasiliani. "Dedicherò il mio tempo per recuperare questo Paese, per generare posti di lavoro e per attrarre investimenti diretti esteri, in modo da poter ottenere le risorse necessarie per presentare un nuovo patto con il mondo del lavoro, senza ritorni al passato", ha detto Lula. "Il nostro compito è molto grande e dovremo lavorare molto seriamente", ha aggiunto. (segue) (Brb)