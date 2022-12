Riforme: Calenda, contrario a presidenzialismo, favorevole a elezione diretta premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono pronto per l’elezione diretta del presidente del Consiglio, ma sono contrario al presidenzialismo per una ragione banale, ossia che il presidente della Repubblica, in un Paese super conflittuale come il nostro, è stato l’unico a tenere insieme il Paese riflettendo il senso delle istituzioni”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera. “Se noi politicizziamo anche quella figura, rischiamo di avere un Paese che non ha un’istituzione che lo rappresenti tutto”, ha proseguito. (Rin)