Slovacchia: fonti stampa, partito SiS propone di indire voto di sfiducia contro il governo

- Il partito slovacco Libertà e Solidarietà (SiS), che a settembre ha lasciato la coalizione al governo a Bratislava, ha presentato al parlamento una proposta per indire un voto di sfiducia contro l'esecutivo del primo ministro Eduard Heger. Lo ha riferito il canale televisivo "TA3", citando il leader del partito Richard Sulik. "L'attuale governo non è in grado di risolvere i problemi della gente comune e ha smesso di lottare contro la mafia e la corruzione", ha rilevato il leader di SiS. (Vap)