22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e il presidente di Ama Spa Daniele Pace saranno presenti all'avvio della sperimentazione da parte di Ama delle nuove campane per la raccolta stradale nel Municipio II. Piazza di Sant'Emerenziana, spartitraffico centrale. (ore10)- Il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi presentano il Piano degli Interventi sul Verde urbano previsti dal Piano pluriennale degli Investimenti di Roma Capitale. Sala delle Bandiere, Campidoglio. (ore 11:30)- L'assessora alla Scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli interviene all'intitolazione della scuola dell'Infanzia di via Morro Reatino n°45 alla figura dell'esimio Maestro Gianfranco Zavalloni. Via Morro Reatino 45. (ore 16:30) (segue) (Rer)