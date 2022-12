Usa-Francia: Biden incontra Macron, ribadito sostegno a Kiev e passi avanti sulla cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere pronto a parlare con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin, ma solo se il Cremlino mostrerà un interesse concreto a lavorare per porre fine al conflitto in Ucraina. Alla conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca dopo il bilaterale con il presidente francese, Emmanuel Macron, Biden ha ribadito che il ritiro delle forze russe dall’Ucraina rappresenta una condizione essenziale per la risoluzione del conflitto, che insieme alle incertezze relative al commercio tra Stati Uniti e Unione europea ha rappresentato il tema centrale del colloquio tra i due leader. In ogni caso, ha aggiunto il presidente Usa, per il momento Mosca non ha mostrato un interesse concreto a negoziare una risoluzione pacifica del conflitto. “Se e quando dimostrerà di voler negoziare in buona fede la fine della guerra, e a seguito di appropriate consultazioni con gli alleati della Nato, sarò pronto a parlarci: nel frattempo, è cruciale continuare a sostenere l’Ucraina”, ha detto, condannando la “brutalità” mostrata dalle forze russe durante l’invasione iniziata lo scorso febbraio. (segue) (Was)