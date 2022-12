Usa-Francia: Biden incontra Macron, ribadito sostegno a Kiev e passi avanti sulla cooperazione industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una condanna che è stata ribadita anche nella dichiarazione congiunta pubblicata in occasione del bilaterale, dove Biden e Macron hanno affermato che i recenti attacchi missilistici russi contro le infrastrutture energetiche e civili ucraine rappresentano “un crimine di guerra che va punito”. In particolare, il presidente Usa ha sottolineato che un eventuale colloquio con Putin avverrà solo a seguito di appropriate consultazioni con i partner della Nato, precisando che al momento un confronto tra i due non è in programma. Su quest’ultimo punto, Macron ha assunto una posizione meno dura, confermando anzi che nei prossimi giorni avrà un colloquio con Putin proprio sull’Ucraina. In ogni caso, ha precisato, una “pace giusta non è una pace che sarebbe imposta agli ucraini: non spingeremo mai verso un compromesso inaccettabile per Kiev”. Un tema su cui sembra invece che sia stato trovato un punto in comune, pur senza un accordo concreto, è quello della cooperazione industriale. Parlando davanti al Congresso degli Stati Uniti, nella prima giornata della sua visita a Washington, Macron ha criticato le politiche di stimolo economico “super aggressive” approvate dall’amministrazione Biden nell’ambito del pacchetto anti-inflazione approvato in estate, denominato Inflation Reduction Act. (segue) (Was)