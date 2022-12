Usa-Francia: Biden incontra Macron, ribadito sostegno a Kiev e passi avanti sulla cooperazione industriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riferendosi agli incentivi varati dalla Casa Bianca a beneficio dei soli costruttori di auto Usa e di altre politiche di stimolo all'industria statunitense, giustificate con l'esigenza di contrastare il cambiamento climatico, Macron ha parlato di misure "super aggressive per i nostri imprenditori". Il presidente francese ha sottolineato che gli incentivi alla manifattura e alla tecnologia Usa sono avvertiti come un problema anche da altri Paesi dell'Unione europea: i sussidi alle aziende statunitensi "potranno forse risolvere i vostri problemi, ma aggravano i miei", ha affermato il capo dello Stato francese, paventando la perdita di posti di lavoro in Europa. A detta di Macron, inoltre, attualmente gli Stati Uniti e l’Europa non sono in una situazione di uguaglianza, a causa dei sussidi previsti del piano per il clima della Casa Bianca. Durante la conferenza stampa, Biden ha precisato che il pacchetto anti-inflazione ha come obiettivo principale quello di rendere gli Stati Uniti indipendenti da altri Paesi per quanto riguarda le catene di approvvigionamento strategiche, come la filiera dei semiconduttori. “Abbiamo concordato sulla necessità di allineare i nostri approcci, per rafforzare le catene di approvvigionamento e i processi di innovazione su entrambe le sponde dell’Atlantico: in ogni caso, la legge non andrà a scapito delle aziende europee”, ha chiarito il presidente Usa, aggiungendo che “c’è spazio per lavorare, e abbiamo chiesto ai nostri staff di proseguire questa discussione”. (segue) (Was)