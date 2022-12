Usa-Francia: Biden incontra Macron, ribadito sostegno a Kiev e passi avanti sulla cooperazione industriale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Macron, che con Biden ha discusso anche una serie di temi strategici (dalla stabilità della regione indopacifica alla situazione nel Sahel, fino ad arrivare alla stabilizzazione del Medio Oriente e al futuro della cooperazione nei campi della sicurezza, dell’industria, del commercio, dell’aerospazio e del clima), è stata organizzata per riconsolidare un rapporto bilaterale che ha visto molti alti e bassi negli ultimi mesi. Tanto che, prima del bilaterale, lo stesso Macron ha affermato che i due Paesi devono “tornare ad essere fratelli d’armi”. Solo un anno fa, Parigi ha richiamato brevemente l’ambasciatore negli Stati Uniti, dopo che l’alleanza tra Usa, Regno Unito e Australia nel settore della sicurezza ha di fatto annullato un accordo da 56 miliardi di euro che Canberra aveva firmato con la Francia per la fornitura di sottomarini. Il presidente francese, che dopo il bilaterale ha partecipato ad un pranzo al dipartimento di Stato con il segretario Antony Blinken e la vicepresidente Usa, Kamala Harris, andrà domani a New Orleans, in Louisiana, dove incontrerà il governatore e i rappresentanti della comunità francofona dello Stato. (Was)