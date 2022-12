Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Gruppi di tifosi marocchini hanno provocato nuovi disordini in Francia, in particolare a Digione, e nei Paesi Bassi durante i festeggiamenti per il passaggio del turno della nazionale di calcio alla fase a eliminazione diretta dei mondiali in corso in Qatar. (Res)