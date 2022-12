Governo: Salvini videocollegato con Chigi per Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è a Palermo perché domani mattina è in agenda l’udienza del processo Open Arms. In pieno accordo con il premier Giorgia Meloni, alla quale ha spiegato l’impossibilità di essere a Roma alle 19, Salvini ha partecipato al Consiglio dei ministri in videocollegamento. (Rin)