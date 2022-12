Usa: Corte suprema valuterà cancellazione debito studentesco, sentenza attesa per giugno 2033

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano della Casa Bianca per la cancellazione del debito studentesco rimarrà bloccato per il momento, dopo che una serie di cause legali ne hanno bloccato la partenza. La Corte suprema degli Stati Uniti ha annunciato che sentirà le testimonianze dei querelanti nel mese di febbraio, aprendo la strada ad una sentenza definitiva che dovrebbe arrivare entro giugno 2023. L’ordine non firmato della Corte ha respinto una richiesta di emergenza avanzata dalla Casa Bianca per far partire subito la presa in carico delle richieste di cancellazione. (Was)