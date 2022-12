Rpt - Difesa: nessun addestramento militari ucraini in Italia    

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - La Difesa italiana precisa di non aver compiuto alcun addestramento in Italia, dopo la diffusione di alcune notizie di stampa che riferiscono di attività addestrative svolte in favore di militari ucraini sul territorio nazionale. La Difesa, ad oggi, recita una nota del ministero, ha inviato solo quattro membri delle Forze Armate in Germania nell'ambito del gruppo europeo addestramento, che, in questo momento, stanno pianificando i possibili cicli addestrativi da svolgersi in futuro. (Com)