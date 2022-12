Processo vaticano: respinto il rinvio, si sentirà Chaouqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della 40ma udienza del processo vaticano sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede, celebratasi oggi, è stata respinta la richiesta di sospendere e rinviare lo stesso a data da destinarsi, presentata dalle difese di alcuni imputati dopo che erano emersi nuovi particolari. Il riferimento era alle chat e i messaggi depositati ieri dal promotore di giustizia Alessandro Diddi che riguardavano in special modo le conversazioni intercorse tra Francesca Immacolata Chaouqui e Genoveffa Ciferri, amica del testimone mons. Alberto Perlasca, per le quali Diddi ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta. La lettera inviata da Ciferri al promotore di Giustizia è stata in parte letta nel corso del dibattimento dalle difese di alcuni imputati, che hanno chiesto ulteriori accertamenti e chiarimenti in merito agli scambi tra Ciferri e Chaouqui. Diddi però ha affermato che "altri accertamenti non servirebbero" e ha proposto di sentire le due donne in dibattimento. Chaouqui e Ciferri saranno ascoltate in un'udienza all'inizio del 2023 e, se necessario, sottoposte a confronto secondo quanto suggerito dallo stesso Diddi. Per questo motivo, l'interrogatorio di Ciferri inizialmente previsto per domani slitta a inizio del nuovo anno e avverrà insieme a quello della Chaouqui. Nella quarta e ultima sessione di interrogatorio, monsignor Perlasca è tornato sul tema delle chat, riferendo di aver ricevuto dalla Chaouqui vari messaggi dal tono duro, di cui aveva parlato anche al cardinale Angelo Becciu. L'interrogatorio del direttore generale dello Ior Gianfranco Mammì si è concentrato sulle circostanze che tra febbraio e luglio 2019 portarono l'istituto a negare alla Segreteria di Stato il finanziamento da 180 milioni di euro per coprire il mutuo sul palazzo di Londra e poi a presentare la denuncia alla magistratura che fece partire l'inchiesta. (Civ)