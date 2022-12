Processo vaticano: Cantoni, Becciu mi chiese di far ritrattare Perlasca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i testimoni ascoltati nella 40ma udienza del processo sui fondi della Santa Sede c'è anche il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, che ha riferito circa l'ipotesi di "subornazione di testimone" da parte del card. Angelo Becciu nei confronti di mons. Alberto Perlasca, ex capo dell'Ufficio amministrativo. Interrogato promotore di giustizia Alessandro Diddi e del presidente Giuseppe Pignatone, ha riferito di un incontro con Becciu avvenuto a Roma il 14 ottobre 2020, nel corso del quale il cardinale gli avrebbe chiesto di parlare con Perlasca in qualità di suo padre spirituale per dirgli che il porporato sardo era disposto a perdonarlo a patto che lui avesse ritrattato quelle per Becciu erano soltanto bugie. Cantoni ha riferito che l'incontro con Perlasca avvenne soltanto nel febbraio 2021. (Civ)