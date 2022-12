Milano: De Corato, no Capodanno in Duomo? Milanesi non meritano ritirate strategiche del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sindaco ha ribadito che per l'ultimo dell'anno in Piazza Duomo il Comune non organizzerà nessuna festa. Si è ricordato, per caso, dei gravi fatti verificatisi lo scorso anno dove furono violentate diverse ragazze? É la peggior risposta che si potesse dare agli stupratori che lo scorso anno, nello stesso periodo, si resero protagonisti di tali violenze. Lo stesso Sala dice che non ci sono soldi e quindi bisogna risparmiare però, l'Amministrazione di Centrosinistra, sia per l'aumento del biglietto del trasporto pubblico locale di ulteriori 0.20 centesimi che per i provvedimenti di Area B e Area C non ci ha pensato due volte a tassare i milanesi. Le Amministrazioni di Centrosinistra, quando c'è da far pagare i cittadini, son bravissimi e lo fanno subito, quando invece dovrebbero organizzare qualcosa per l'intera collettività, soprattutto in un periodo come le Festività Natalizie, trovano la scusa del bilancio e del fatto di dover risparmiare. I Milanesi non meritano queste ritirate strategiche da parte del Comune di Milano". Lo afferma l'Onorevole di Fd'I Riccardo De Corato, in merito alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sul fatto che a Capodanno non sarà organizzata nessuna festa in Piazza Duomo. (Com)