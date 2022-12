Israele: Likud e Sionismo religioso firmano accordo per guida ministero Finanze e controllo insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti israeliani Likud e Sionismo religioso hanno firmato un accordo di coalizione, dando al partito di estrema destra di Bezalel Smotrich il ministero delle Finanze per due anni, il controllo sugli insediamenti ebraici in Cisgiordania e una posizione influente sulla riforma giudiziaria nella Knesset, il parlamento. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui Smotrich servirà come ministro delle Finanze nel quadro di un accordo di condivisione del potere con il leader del partito Shas, Aryeh Deri, che dovrebbe guidare per due anni i ministeri dell'Interno e della Salute. Di fatto, il partito Sionismo religioso avrà un ministro all'interno del ministero della Difesa che si assumerà la responsabilità degli insediamenti in Cisgiordania. Il Likud afferma che la posizione agirà in coordinamento con il leader del suo partito e futuro primo ministro Benjamin Netanyahu. (Res)