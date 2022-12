© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione del palinsesto Mostre e Musei 2023 della Fondazione Brescia Musei. Sono presentati tutti gli eventi espositivi temporanei e i rinnovamenti dei Musei civici previsti per il prossimo anno, durante il quale Brescia, insieme a Bergamo, sarà Capitale Italiana della Cultura.GAM - Galleria d'Arte Moderna di Milano, via Palestro 16, (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'inaugurazione del Mercatino di Natale intorno al Duomo. Intervengono anche: il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri, l'assessora allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello e il presidente di Apeca (l'Associazione ambulanti Confcommercio Milano) Giacomo Errico.Angolo tra piazza del Duomo e via Carlo Maria Martini, ex via Arcivescovado (ore 12)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'evento Grand Prix Startup.Palazzo Mezzanotte, piazza Affari (ore 18)REGIONEL'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini interviene al Festival dell'inclusione. Previsto l'intervento del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. La manifestazione è organizzata in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.Auditorium Giovanni Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)L'assessore allo sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, effettua, insieme al presidente della Fondazione “Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano” Marco Giachetti un sopralluogo al cantiere del nuovo Ospedale.Ospedale Policlinico di Milano (via della Commenda, 16 - Milano) ingresso cantiere (ore 11)L'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Patto territoriale per la valorizzazione della Ski Area Valmalenco. Sono presenti, inoltre, il consigliere regionale Simona Pedrazzi e i sindaci dei Comuni di Valmalenco, Lanzada e Caspoggio, interessati dal Patto.Utr Montagna, via del Gesù, 17 – Sondrio (ore 11)L'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa, in occasione del 39° Meeting Associativo di Federcomated Milano, alla tavola rotonda “L'attività edilizia e l'impatto climatico: dalla quantità alla qualità dell'ambiente costruito”.Palazzo Castiglioni, Sala Colucci, C.so Venezia, 47 (ore 15:30)VARIEWork in Regress? Ripensare il lavoro in tempo di crisi”, quinta edizione del Jobless Society Forum, promosso da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nell’ambito dell’Osservatorio di ricerca dedicato al Futuro del lavoro. Intervengono, tragli altri, Massimiliano Tarantino, Direttore Fondazione Giangiacomo Feltrinelli; Cristina Tajani, Presidente e AD di Anpal Servizi; Maurizio Landini Segretario Generale CGILFondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 9)Prima giornata della quinta edizione degli Stati Generali delle piccole imprese “Oltre la crisi, la tenacia di andare avanti”. Intervengono, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri dell'Economia Giancarlo Giorgetti, delle Infrastrutture Matteo Salvini, delle Imprese Adolfo Urso e del Mare e della Protezione Civile, Nello MusumeciCastello Visconteo, Piazza Perrucchetti Cassano d'Adda/Mi (ore 9)Cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale ad honorem in ingegneria nucleare a Rafael Mariano Grossi, Direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.Politecnico di Milano, Aula De Donato, Piazza Leonardo Da Vinci, 32 (ore 10:30)Triennale Milano presenta un incontro, promosso da Regione Calabria e da Calabria Film Commission, nell'anno del Cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)(Rem)