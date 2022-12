Messico: aumento del salario minimo del 20 per cento dal 1 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo in Messico aumenterà del 20 per cento a partire dal 1 gennaio 2023. Lo ha annunciato la segretaria al Lavoro Luisa María Alcalde parlando in conferenza stampa. Il salario minimo, ha dichiarato, passerà da 172 (circa 8,5 euro) a 207 (circa 10,2 euro) pesos al giorno e arriverà a 1.052 pesos al mese (circa 52 euro). Nel nord del paese gli aumenti andranno da 260 pesos (circa 12,90 euro) a 312 pesos (circa 15,4 euro) al giorno. (Mec)